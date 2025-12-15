Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»

Йожеф Сабо: Мудрику будет тяжелее вернуться в футбол, чем Стрельцову.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо сравнил дисквалификацию Михаила Мудрика с ситуацией Эдуарда Стрельцова .

Вингер «Челси» и сборной Украины отстранен от футбола в декабре 2024 года, ему предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

В 1958 году Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании 20-летней женщины. Стрельцов был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Спустя 5 лет был освобожден и продолжил выступления в «Торпедо». Он завершил карьеру в 1970 году.

– Во времена, когда вы были футболистом, был пример с дисквалификацией Эдуарда Стрельцова, который пропустил много лет, но вернулся в футбол и в сборную СССР. Корректно ли такое сравнение?

– О, ну да! Я играл против Стрельцова, играл и вместе с ним в сборной Союза. Это был великий футболист, что там говорить. Не Пеле, конечно, потому что для меня эталон – это именно Пеле, но все равно Стрельцов очень сильным игроком был.

Но, понимаете, это другие времена, другой футбол. Это же москвичи. Там в Москве ему дали «зеленый свет», и он вернулся, заиграл.

Был ли он так же в порядке после возвращения? А я ведь не поиграл против Стрельцова до его ареста, поэтому не знаю. Но когда уже играл против него или с ним вместе, то было ясно – это великий игрок.

Но все-таки у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее, – сказал Сабо в интервью Ukrfootball.ua.