  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
14

Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»

Йожеф Сабо: Мудрику будет тяжелее вернуться в футбол, чем Стрельцову.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо сравнил дисквалификацию Михаила Мудрика с ситуацией Эдуарда Стрельцова.

Вингер «Челси» и сборной Украины отстранен от футбола в декабре 2024 года, ему предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

В 1958 году Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании 20-летней женщины. Стрельцов был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Спустя 5 лет был освобожден и продолжил выступления в «Торпедо». Он завершил карьеру в 1970 году.

– Во времена, когда вы были футболистом, был пример с дисквалификацией Эдуарда Стрельцова, который пропустил много лет, но вернулся в футбол и в сборную СССР. Корректно ли такое сравнение?

– О, ну да! Я играл против Стрельцова, играл и вместе с ним в сборной Союза. Это был великий футболист, что там говорить. Не Пеле, конечно, потому что для меня эталон – это именно Пеле, но все равно Стрельцов очень сильным игроком был.

Но, понимаете, это другие времена, другой футбол. Это же москвичи. Там в Москве ему дали «зеленый свет», и он вернулся, заиграл.

Был ли он так же в порядке после возвращения? А я ведь не поиграл против Стрельцова до его ареста, поэтому не знаю. Но когда уже играл против него или с ним вместе, то было ясно – это великий игрок.

Но все-таки у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее, – сказал Сабо в интервью Ukrfootball.ua.

Что делать с Хаби Алонсо?31870 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
logoМихаил Мудрик
logoЧелси
logoСборная Украины по футболу
logoЙожеф Сабо
logoЭдуард Стрельцов
logoпремьер-лига Англия
logoсборная СССР
logoПеле
дисквалификации
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
7 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
17 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
51 минуту назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Вера переходит в «Локомотив», контракт – на 2,5 года. Москвичи пытались подписать хавбека летом, но он перешел в «Аль-Вахду» («СЭ»)
сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
5 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
17 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
22 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
33 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
35 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17