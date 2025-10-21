Свечников продлил до 6 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска и «минус 2» за 13:38 против «Вегаса»
Андрей Свечников продлил до 6 серию игр без очков на старте сезона НХЛ.
Форвард «Каролины» принял участие в матче с «Вегасом» (1:4) в регулярном чемпионате.
В 6 играх в текущем сезоне у 25-летнего россиянина нет результативных действий при 12 бросках в створ и полезности «минус 3».
Сегодня Свечников (13:38, 2:05 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2» и отметился 2 бросками в створ ворот.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
