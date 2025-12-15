  • Спортс
  Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
15

Tether сделает новое предложение о покупке «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что криптокомпания сделала предложение о покупке туринского клуба, оценив его более чем в миллиард евро, однако семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус». Генеральный директор владеющего клубом холдинга Exor Джон Элканн заявил: «Ювентус» 102 года был частью моей семьи, 4 поколения расширяли и укрепляли его. Наша история и наши ценности не продаются».

Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на анализ других итальянских медиа, Tether готовится сделать новое предложение по «Ювентусу» в ближайшее время. Отмечается, что реальная стоимость клуба составляет от 2,1 до 2,6 миллиарда евро, и с учетом долга на сумму 280 млн евро пакет акций будет стоить от 1,8 до 2,3 млрд евро. Ожидается, что новое предложение Tether будет «экономически оправданным».

При этом Exor по-прежнему не намерен продавать «Ювентус» и вряд ли изменит решение после увеличения суммы предложения.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Mediaset
