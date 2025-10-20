«Спартак» решил уволить Станковича. Кахигао ищет нового тренера («СЭ»)
Деян Станкович покинет «Спартак».
Московский клуб принял решение уволить сербского специалиста с поста главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».
Поиском нового тренера занимается спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Ранее появилась информация о том, что он уже согласовал контракт с Луисом Гарсией.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 12 туров. Станкович возглавляет команду с сезона-2024/25.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
