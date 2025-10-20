«Спартак» решил уволить Станковича. Кахигао ищет нового тренера («СЭ»)

Деян Станкович покинет «Спартак».

Московский клуб принял решение уволить сербского специалиста с поста главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

Поиском нового тренера занимается спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао . Ранее появилась информация о том, что он уже согласовал контракт с Луисом Гарсией.

«Спартак » занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 19 очков после 12 туров. Станкович возглавляет команду с сезона-2024/25.