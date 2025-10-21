  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юров забил 1-й гол в НХЛ – победный в матче с «Рейнджерс». Форвард «Миннесоты» был признан 1-й звездой встречи
Видео
2

Юров забил 1-й гол в НХЛ – победный в матче с «Рейнджерс». Форвард «Миннесоты» был признан 1-й звездой встречи

Данила Юров забил 1-й гол в НХЛ – победный в матче с «Рейнджерс».

Форвард «Миннесоты» отличился в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (3:1) и был признан первой звездой. 

Для 21-летнего россиянина это был 5-й матч в лиге. У него 1 (1+0) балл при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 9:49.

Сегодня Юров (10:39, 1:44 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл 37,5% вбрасываний (3 из 8).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoДанила Юров
logoРейнджерс
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренин и Юров завершили матч с «Вашингтоном» с «минус 2». У Якова 7 хитов за 15:28, у Данилы 1 бросок и 40% на точке за 9:51
18 октября, 03:22
Юров против «Далласа»: 3 хита, 1 блок, 1 перехват и 17% на точке за 8:08 – минимальное время в «Миннесоте»
115 октября, 05:40
Юров дебютировал в НХЛ. У форварда «Миннесоты» 75% на точке, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 10:02 в матче с «Лос-Анджелесом»
714 октября, 03:25
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Миннесоте», «Филадельфия» обыграла «Сиэтл», «Монреаль» победил «Баффало», «Вегас» против «Каролины»
7427 минут назадLive
Кудашов об обмене Броссо: «Считаю его хорошим игроком. Черных кошек в темной комнате никаких нет, просто нам нужно усилить другие позиции. Как говорят в Америке – это просто бизнес»
1вчера, 21:43
Никитин о 5:3 с «Динамо» Минск: «Командная победа. Спронг – молодчик, забил нужные голы и сделал свою часть работы, как и многие ребята»
вчера, 21:12
Кудашов о 2:3 от «Локомотива»: «В меньшинстве хорошо играли, самоотверженность была, интрига. Надо было минимум в овертайм уходить. Жаль, что не взяли очков, сами виноваты»
2вчера, 20:44
Никитин не согласен с удалением Провольнева в игре с «Динамо» Минск: «КХЛ должна разобраться, лайнсмен единолично решил момент. Кто будет нести ответственность?»
6вчера, 20:24
Хартли о работе в «Локомотиве»: «В «Авангарде» мы перестроили не только команду, но и весь бренд. А здесь команда-чемпион, многие знают, как выигрывать, много ветеранов. Ситуации разные»
вчера, 20:16
Спронг о пропуске 2 матчей ЦСКА: «Слухи эскалировали ситуацию. Я не злюсь на журналистов, понимаю, что писать – ваша работа, но все сказанное в прессе было неправдой»
вчера, 19:59
Кудашов о 1-м голе «Локомотива»: «Шайба в судью попадает. Неужели они не видят, где надо располагаться? Человек стоит, вообще не реагирует»
5вчера, 19:54
«Калгари» поместил Мироманова на драфт отказов. Кэпхит защитника – 1,25 млн долларов
7вчера, 19:39
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Локомотив» победил «Динамо» Москва
180вчера, 19:09
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о Мисюле: «Даниил хорошо прогрессирует. Он большой защитник с хорошим катанием, может отдать пас, может играть в силовой хоккей»
вчера, 21:57
Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Пинчук перевернул игру своей работой. Ребята, которые 2 периода перекуривали, посмотрели на это. Где-то он заигрывается, но сейчас мы позволили это делать»
вчера, 21:29
Хартли о Радулове: «У него эмоции никогда не кончаются. Сравнение с Ковальчуком правильное, оба отличные лидеры»
1вчера, 20:56
Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Вбрасывания нас уничтожили, особенно в первые два периода в своей зоне. Сразу отдаем инициативу. Ну и игра в спецбригаде, у соперника был большой гандикап»
вчера, 20:35
«Динамо» Минск проиграло 4 из 5 последних матчей. Команда Квартальнова идет 5-й на Западе
1вчера, 19:26
Спронг сделал дубль в матче с минским «Динамо». Форвард вернулся в состав ЦСКА после пропуска 2 игр
3вчера, 19:18
Сапего о том, что лидирует в СКА по числу блокшотов: «Ловить шайбы на себя – часть функционала защитника. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы команда побеждала»
1вчера, 18:49
Артем Ильенко: «Всегда стараюсь быть нацеленным на ворота, пока не так часто удается их поражать. Про стопроцентную готовность говорить рано»
1вчера, 17:58
Агент Шикина: «Мы разговаривали с «Нефтехимиком». На наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений»
1вчера, 17:46
Агент Савикова: «Сами ждем новостей о будущем Егора. Надеемся на положительный исход, но пока ситуация осталась прежней»
4вчера, 17:14