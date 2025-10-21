Юров забил 1-й гол в НХЛ – победный в матче с «Рейнджерс». Форвард «Миннесоты» был признан 1-й звездой встречи

Данила Юров забил 1-й гол в НХЛ – победный в матче с «Рейнджерс».

Форвард «Миннесоты» отличился в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (3:1) и был признан первой звездой.

Для 21-летнего россиянина это был 5-й матч в лиге. У него 1 (1+0) балл при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 9:49.

Сегодня Юров (10:39, 1:44 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и выиграл 37,5% вбрасываний (3 из 8).