Броссо перешел в «Салават» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Форвард набрал 5 очков в 12 матчах сезона КХЛ
Девин Броссо перешел в «Салават Юлаев» из «Динамо».
Бело-голубые обменяли 30-летнего нападающего в уфимский клуб на денежную компенсацию, которая, как стало известно ранее, составила 1000 рублей.
В этом сезоне Девин Броссо набрал 5 (4+1) очков при полезности «минус 1» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 11:56.
Канадец в лиге также выступал «Куньлунь» и «Амур». В его активе в общей сложности 81 (54+27) балл в 172 играх в регулярных чемпионатах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
