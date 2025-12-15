«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков

«Ницца» провела самую длинную в истории клуба серию поражений.

«Ницца» установила клубный антирекорд по длительности серии поражений.

Вчера команда уступила «Лансу » в матче Лиги 1 (0:2). Команда проиграла 9 матчей подряд во всех турнирах, что стало самой длинной серией поражений в истории клуба – последний раз «Ницца » набирала очки 29 октября в матче с «Лиллем» (2:0).

Кроме того, с начала 2025 года «Ницца» проиграла 24 матча, повторив клубный антирекорд по числу поражений за календарный год, установленный в 1987-м.

Напомним, после поражения от «Лорьяна» 30 ноября (1:3) около 400 фанатов пришли на базу клуба. Сначала они скандировали в адрес главного тренера команды Франка Эса : «В отставку!» Затем они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога – десятки болельщиков пинали двух нападающих , били по щекам и плевали в них. Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям .