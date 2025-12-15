Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба

Акции «Ювентуса» подорожали на 12,7% после предложения Tether.

Ранее сообщалось , что криптокомпания Tether сделала предложение о покупке туринского клуба, оценив его более чем в миллиард евро, однако семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус». Генеральный директор холдинга Exor, владеющего клубом, Джон Элканн заявил : «Ювентус » 102 года был частью моей семьи, 4 поколения расширяли и укрепляли его. Наша история и наши ценности не продаются».

Как сообщает Calcio e Finanza, на открытии сегодняшних утренних торгов на Миланской фондовой бирже акции «Ювентуса» выросли на 12,7%, стоимость одной акции составляет 2,472 евро. На момент закрытия торгов 12 декабря одна акция клуба стоила 2,34 евро при рыночной капитализации около 890 миллионов евро.

Отмечается, что предложение Tether предусматривало приобретение у Exor 65,4% акций «Ювентуса» по цене 2,66 евро за акцию. Компания оценила клуб примерно в 1,1 млрд евро.