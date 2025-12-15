Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»

Газзаев о «Спартаке»: почему там так верят, что «заграница поможет»?.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал «Спартак » за недоверие к российским тренерам.

« Не вправе советовать руководству. Но удивляет вектор, выбранный в этом клубе. Почему там так верят, что «заграница нам поможет»? Помогла? Что здесь показал предшественник Станковича – Абаскаль ? Но красно-белые вновь позвали иностранца. Зачем? Не понимаю...

Мы все время читаем: «Спартак» договаривается то с одним иностранцем, то с другим. Это звучит унизительно! Почему мы сами себя не уважаем? Разве у нас нет своей тренерской школы, своих кадров? Сейчас не хочу называть фамилии, чтобы не делать никому рекламы, но вы сами знаете, что они есть. Просто надо верить в россиян. «Зенит » же в свое время дал шанс Семаку . И вот вам результат – шесть чемпионств подряд!

Повторюсь, с таким составом красно-белые способны бороться за первое место. Но нужен тренер, который знает реалии нашего футбола. Умеет готовить команду зимой ко второй части чемпионата. Ведь ни один иностранный специалист никогда не проводил столь длительных зимних сборов. Это может стать реальной проблемой. Разве это непонятно?

На четыре матча у руля команды поставили Вадима Романова – человека из системы клуба. Сейчас уже говорят, что на постоянную основу опять ищут иностранца. Зачем? Я бы дал тому же Романову еще поработать. Четыре матча – слишком маленький срок для глобальных выводов. Да, было поражение в Калининграде. Но не стоит забывать и о победе в дерби над ЦСКА. А вспомните, как игроки побежали праздновать гол именно с тренером. Значит, он уже расположил к себе футболистов», – сказал Газзаев.