  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
34

Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»

Газзаев о «Спартаке»: почему там так верят, что «заграница поможет»?.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал «Спартак» за недоверие к российским тренерам.

«Не вправе советовать руководству. Но удивляет вектор, выбранный в этом клубе. Почему там так верят, что «заграница нам поможет»? Помогла? Что здесь показал предшественник Станковича – Абаскаль? Но красно-белые вновь позвали иностранца. Зачем? Не понимаю...

Мы все время читаем: «Спартак» договаривается то с одним иностранцем, то с другим. Это звучит унизительно! Почему мы сами себя не уважаем? Разве у нас нет своей тренерской школы, своих кадров? Сейчас не хочу называть фамилии, чтобы не делать никому рекламы, но вы сами знаете, что они есть. Просто надо верить в россиян. «Зенит» же в свое время дал шанс Семаку. И вот вам результат – шесть чемпионств подряд!

Повторюсь, с таким составом красно-белые способны бороться за первое место. Но нужен тренер, который знает реалии нашего футбола. Умеет готовить команду зимой ко второй части чемпионата. Ведь ни один иностранный специалист никогда не проводил столь длительных зимних сборов. Это может стать реальной проблемой. Разве это непонятно?

На четыре матча у руля команды поставили Вадима Романова – человека из системы клуба. Сейчас уже говорят, что на постоянную основу опять ищут иностранца. Зачем? Я бы дал тому же Романову еще поработать. Четыре матча – слишком маленький срок для глобальных выводов. Да, было поражение в Калининграде. Но не стоит забывать и о победе в дерби над ЦСКА. А вспомните, как игроки побежали праздновать гол именно с тренером. Значит, он уже расположил к себе футболистов», – сказал Газзаев.

Что делать с Хаби Алонсо?31866 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Семак
logoЗенит
logoГильермо Абаскаль
logoВадим Романов
logoДеян Станкович
logoВалерий Газзаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
6 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
16 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
50 минут назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Вера переходит в «Локомотив», контракт – на 2,5 года. Москвичи пытались подписать хавбека летом, но он перешел в «Аль-Вахду» («СЭ»)
сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
4 минуты назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
16 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
21 минуту назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
32 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
34 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17