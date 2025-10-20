Спаллетти, Манчини или Палладино могут заменить Тудора в «Ювентусе» (La Gazzetta dello Sport)

«Ювентус» рассматривает возможность увольнения Игора Тудора.

19 октября туринский клуб проиграл «Комо» (0:2) в матче Серии А.

Серия команды без побед достигла шесть матчей – 5 ничьих и 1 поражение.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в списке потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса » находятся Лучано Спаллетти , Роберто Манчини и Раффаэле Палладино .

На будущее Игора Тудора в туринской команде могут повлиять два ближайших матча – против «Реала» в Лиге чемпионов и «Лацио» в Серии А.