Спаллетти, Манчини или Палладино могут заменить Тудора в «Ювентусе» (La Gazzetta dello Sport)
«Ювентус» рассматривает возможность увольнения Игора Тудора.
19 октября туринский клуб проиграл «Комо» (0:2) в матче Серии А.
Серия команды без побед достигла шесть матчей – 5 ничьих и 1 поражение.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, в списке потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса» находятся Лучано Спаллетти, Роберто Манчини и Раффаэле Палладино.
На будущее Игора Тудора в туринской команде могут повлиять два ближайших матча – против «Реала» в Лиге чемпионов и «Лацио» в Серии А.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
