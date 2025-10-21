Панарин забил 1-й домашний гол «Рейнджерс» в сезоне – в 4-м матче. Он стал единственным для команды в игре с «Миннесотой»

Артемий Панарин забил 1-й домашний гол «Рейнджерс» в сезоне – в 4-м матче.

Клуб из Нью-Йорка уступил «Миннесоте» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

33-летний российский форвард открыл счет уже на 1-й минуте встречи.

«Рейнджерс » завершили свою безголевую серию в Madison Square Garden со старта сезона на отметке 180:57. Таким образом, антирекорд НХЛ (187:19, «Питтсбург Пайрэтс», 1928/29) устоял.

На счету Панарина стало 7 (2+5) очков в 8 играх в сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Артемий (21:43, 1:33 – в большинстве) реализовал 1 из 3 бросков в створ и 4 раза не попал в него. Также он сделал 1 блок.