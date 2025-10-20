Тимофеева сменила гражданство – теперь она представляет Узбекистан

146-я ракетка мира Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство.

Теперь 21-летняя уроженка Москвы представляет Узбекистан. До 2022 года она выступала под российским флагом, а затем – под нейтральным.

Наивысший рейтинг Тимофеевой – 93-я строчка. У нее один титул основного тура – в 2023-м она выиграла WTA 250 в Будапеште.

Фото: скриншот с официального сайта WTA.