У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
Мануэль Нойер порвал мышцу бедра.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил мышечную травму в матче Бундеслиги с «Майнцем (2:2).
Как указано на официальном сайте клуба, у вратаря надрыв мышцы бедра правой ноги. Точные сроки восстановления 39-летнего голкипера не уточняются.
По данным Bild, Нойер не сыграет с «Хайденхаймом» 21 декабря, но будет здоров после зимней паузы в Бундеслиге. Первый матч после перерыва – с «Вольфсбургом» 11 января.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Баварии»
