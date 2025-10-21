  • Спортс
  • Дорофеев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». Он делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Пинто и Шайфли
Дорофеев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». Он делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Пинто и Шайфли

Павел Дорофеев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард «Вегаса» отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (4:1). Его гол (в равных составах) в итоге стал победным в матче. 

На счету 24-летнего россиянина стало 8 (7+1) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+1». Дорофеев делит лидерство в гонке снайперов лиги с Шэйном ПинтоОттава») и Марком Шайфли («Виннипег») – у обоих по 7 шайб в 6 играх. 

Сегодня Павел (17:06, 5:31 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». У него 4 броска в створ, 1 блок, 1 силовой прием и малый штраф в концовке первого периода. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
