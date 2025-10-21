Капризов забил 5-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс» – в пустые ворота. У него 10 очков в 7 играх
Кирилл Капризов забил 5-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс».
Форвард «Миннесоты» установил окончательный счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (3:1).
На счету 28-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Кирилл (21:24, 4:11 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он отметился 6 бросками в створ (еще 3 раза не попал в него) и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости