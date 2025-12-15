КДК оставил в силе красные карточки Неделчару и Табидзе в 18-м туре РПЛ. Ранее ЭСК поддержала решение Кукуяна об удалении в матче с «Зенитом»
КДК оставил в силе красные карточки Неделчару и Табидзе.
КДК РФС оставил в силе красную карточку защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Неделчару был удален на 14-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ за фол против Педро. Арбитр Павел Кукуян показал защитнику красную карточку после изучения повтора эпизода.
Как сообщили в пресс-службе РФС, контрольно‑дисциплинарный комитет отклонил апелляцию «Акрона» на красную карточку Неделчару. Ранее решение Кукуяна поддержала ЭСК РФС.
Также КДК оставил в силе красную карточку защитника «Динамо» Махачкала Джемала Табидзе в первом тайме матча против «Пари НН» (0:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
