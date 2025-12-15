  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК оставил в силе красные карточки Неделчару и Табидзе в 18-м туре РПЛ. Ранее ЭСК поддержала решение Кукуяна об удалении в матче с «Зенитом»
2

КДК оставил в силе красные карточки Неделчару и Табидзе в 18-м туре РПЛ. Ранее ЭСК поддержала решение Кукуяна об удалении в матче с «Зенитом»

КДК оставил в силе красные карточки Неделчару и Табидзе.

КДК РФС оставил в силе красную карточку защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в матче Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Неделчару был удален на 14-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ за фол против Педро. Арбитр Павел Кукуян показал защитнику красную карточку после изучения повтора эпизода.

Как сообщили в пресс-службе РФС, контрольно‑дисциплинарный комитет отклонил апелляцию «Акрона» на красную карточку Неделчару. Ранее решение Кукуяна поддержала ЭСК РФС.

Также КДК оставил в силе красную карточку защитника «Динамо» Махачкала Джемала Табидзе в первом тайме матча против «Пари НН» (0:1).

Что делать с Хаби Алонсо?31887 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
дисквалификации
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
logoДжемал Табидзе
logoИонуц Неделчару
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoДинамо Махачкала
logoЗенит
logoПари НН
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
15 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
25 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
59 минут назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
13 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
25 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
30 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
41 минуту назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
43 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17