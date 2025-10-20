  • Спортс
  Галактионов о том, что попросил журналиста обращаться по отчеству: «Тактично поправил молодого человека. Старшие люди всегда определяют форму общения – в силу воспитания и опыта»
Галактионов о том, что попросил журналиста обращаться по отчеству: «Тактично поправил молодого человека. Старшие люди всегда определяют форму общения – в силу воспитания и опыта»

Михаил Галактионов объяснил, почему попросил журналиста обращаться по отчеству.

Ранее 41-летний главный тренер «Локомотива» поправил журналиста, обратившегося к нему только по имени, и попросил использовать и отчество.

– Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации?

– Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.

Тем более, что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18 летний молодой человек, начинающий в профессии – естественно, он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой, – сказал Галактионов.

«Михал Михалыч, спасибо». Поправка дня: Галактионов попросил называть себя по отчеству

Черчесов не против, если к нему будут обращаться по имени, в отличие от Галактионова: «Ко мне по‑разному обращаются: Соломонович, Приветович. Чего на Станислава обижаться? Не Василий же»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
