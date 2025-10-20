Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)
Матвей Сафонов готов покинуть «ПСЖ».
В этом сезоне российский вратарь не провел ни одного матча за парижский клуб.
По информации L’Equipe, Сафонов разочарован отсутствием шансов конкурировать за место в основе и рассматривает возможность ухода из клуба в январе. Сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике полностью доверяет Люке Шевалье и хочет дать голкиперу время на адаптацию в команде.
Отмечается, что голкипер сообщил о готовности покинуть «ПСЖ» своему ближайшему окружению, но не проявлял недовольства ситуацией на тренировках и в раздевалке клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
