Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)

Матвей Сафонов готов покинуть «ПСЖ».

В этом сезоне российский вратарь не провел ни одного матча за парижский клуб.

По информации L’Equipe, Сафонов разочарован отсутствием шансов конкурировать за место в основе и рассматривает возможность ухода из клуба в январе. Сообщается, что главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике полностью доверяет Люке Шевалье и хочет дать голкиперу время на адаптацию в команде.

Отмечается, что голкипер сообщил о готовности покинуть «ПСЖ» своему ближайшему окружению, но не проявлял недовольства ситуацией на тренировках и в раздевалке клуба.