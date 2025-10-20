  • Спортс
  • Винисиус повторял «Я хорош» после второго удаления «Хетафе» за фол на нем. Иглесиас ответил вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят»
32

Винисиус повторял «Я хорош» после второго удаления «Хетафе» за фол на нем. Иглесиас ответил вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят»

Винисиус Жуниор повздорил с Хуаном Иглесиасом во время матча с «Хетафе».

В воскресенье «Реал» обыграл «Хетафе» в гостевом матче 9-го тура Ла Лиги (1:0).

На 84-й минуте встречи полузащитник «Хетафе» Алекс Санкрис получил вторую желтую карточку за фол на Винисиусе и покинул поле. Ранее в матче за фол против бразильца был удален Аллан Ньом.

После второго удаления в составе «Хетафе» Винисиус несколько раз повторил: «Я так хорош». В это время Килиан Мбаппе и Эдер Милитао пытались его успокоить. Защитник хозяев Хуан Иглесиас сказал вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят. Учись у своих товарищей по команде». Эпизод сняли камеры Movistar.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
