  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонова не видно на командном фото «ПСЖ» перед поездкой на Межконтинентальный кубок. Матвей объяснил, что его перекрыли
Фото
101

Сафонова не видно на командном фото «ПСЖ» перед поездкой на Межконтинентальный кубок. Матвей объяснил, что его перекрыли

Матвей Сафонов пропал с командного фото «ПСЖ».

Перед полетом в Катар на финал Межконтинентального кубка ФИФА, где парижане 17 декабря сыграют с «Фламенго», в соцсетях «ПСЖ» опубликовали командное фото. На нем не видно вратаря Матвея Сафонова, включенного в заявку на матч.

В следующем посте «ПСЖ» видно, что Сафонов позирует для фото вместе с основной командой.

Отметим, что на первом фото видны ноги Матвея.

Вскоре Сафонов объяснил, что он присутствует на фото, но его перекрыли.

Фото из первого поста, где Сафонова нетФото из второго поста с видео, где Сафонов есть.

Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «ПСЖ» в X
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике отказался от идеи сделать Сафонова основным вратарем «ПСЖ», чтобы оказать давление на Шевалье. Тренер ценит игровые качества француза (L’Equipe)
вчера, 18:19
У Сафонова 2 победы и ничья в 3 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Вратарь пропустил 2 гола и сделал 3 сэйва в игре против «Меца» с 18-го места
13 декабря, 20:02
Сафонов пропустил первый гол в сезоне – в 3-м матче. Вратарю «ПСЖ» забил Деменге из «Меца»
13 декабря, 19:02
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
10 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
20 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
54 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
8 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
20 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
25 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
36 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
38 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17