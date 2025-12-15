Сафонова не видно на командном фото «ПСЖ» перед поездкой на Межконтинентальный кубок. Матвей объяснил, что его перекрыли

Матвей Сафонов пропал с командного фото «ПСЖ».

Перед полетом в Катар на финал Межконтинентального кубка ФИФА, где парижане 17 декабря сыграют с «Фламенго», в соцсетях «ПСЖ» опубликовали командное фото. На нем не видно вратаря Матвея Сафонова , включенного в заявку на матч.

В следующем посте «ПСЖ » видно, что Сафонов позирует для фото вместе с основной командой.

Отметим, что на первом фото видны ноги Матвея.

Вскоре Сафонов объяснил , что он присутствует на фото, но его перекрыли.

Фото из первого поста, где Сафонова нетФото из второго поста с видео, где Сафонов есть.