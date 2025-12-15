Сафонова не видно на командном фото «ПСЖ» перед поездкой на Межконтинентальный кубок. Матвей объяснил, что его перекрыли
Матвей Сафонов пропал с командного фото «ПСЖ».
Перед полетом в Катар на финал Межконтинентального кубка ФИФА, где парижане 17 декабря сыграют с «Фламенго», в соцсетях «ПСЖ» опубликовали командное фото. На нем не видно вратаря Матвея Сафонова, включенного в заявку на матч.
В следующем посте «ПСЖ» видно, что Сафонов позирует для фото вместе с основной командой.
Отметим, что на первом фото видны ноги Матвея.
Вскоре Сафонов объяснил, что он присутствует на фото, но его перекрыли.
Фото из первого поста, где Сафонова нетФото из второго поста с видео, где Сафонов есть.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «ПСЖ» в X
