  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)
41

Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)

Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Северной Америке.

Как сообщает телеграм-канала Sport Baza, полузащитнику «Локомотива» интересен вариант с переходом в МЛС

Также подтверждается информация о том, что игрока не устроило предложение московского клуба о продлении контракта. 

Баринов забил 2 гола и сделал 4 результативных паса в 12 матчах Мир РПЛ этого сезона. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoМЛС
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин хочет видеть Кафанова в «Динамо» («СЭ»)
811 минут назад
Мостовой о том, что Абаскаль скучает по России: «Посоветовал бы ему возглавить «Чайку» или «Уфу». А если серьезно, забудьте о нем. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб?»
2630 минут назад
Кирьяков о том, что «Спартак» не приглашает российских тренеров: «Бред. «Зенит» не прогадал с Семаком – когда-то и в «Спартаке» начнут думать головой, а не другими местами»
2144 минуты назад
Черчесов о лимите: «Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев появились, когда можно заявлять 13 иностранцев. Если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда»
2153 минуты назад
Энрике о критике Шевалье: «Вы убивали Доннарумму 4 года. Когда ты вратарь такого клуба, как «ПСЖ», ты должен научиться с этим жить. Люка будет важен для команды много лет»
32сегодня, 16:37
Гурцкая о Карпине: «Динамо» не угадало с тренером. Дальше будет только хуже. Вектор развития – накупить средних игроков, которые будут смотреть тренеру в рот и занимать 4-10-е место»
39сегодня, 16:23
37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач
27сегодня, 16:13
Спортсу’’ нужен frontend-разработчик – создавать интерфейсы для миллионов болельщиков. Приходите к нам работать!
сегодня, 16:00Вакансия
У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции
20сегодня, 15:58
Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»
13сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Альварес перед игрой с «Арсеналом»: «Атлетико» может победить любую команду. Мы становимся сильнее с каждым матчем»
8 минут назад
Шмейхель после 2:1 с «Ливерпулем»: «Приведите Аморима, я хочу его расцеловать! Это его главная победа в «МЮ» – раньше мы не видели, чтобы все игроки боролись»
319 минут назад
Агуэро о том, будет ли он просить Месси сыграть на ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы Лео играл вечно. Но решение будет зависеть от него»
519 минут назад
Феликс об игре с Роналду: «Это нечто особенное, все знают, на что он способен. Иногда соперники концентрируются на Криштиану и оставляют другим больше пространства»
330 минут назад
Ташуев о «Балтике» в РПЛ: «Может побороться за титул. Вспомните «Лестер» – тогда тоже все говорили, что он не станет чемпионом»
445 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Чайку» в гостях, «Факел» против «Ротора», «Торпедо» играет с «Шинником»
2247 минут назадLive
В заявлении «Ноттингема» об увольнении Постекоглу 39 слов – по одному на каждый день работы тренера
558 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Шортой», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
сегодня, 16:37Live
Пономарев о Станковиче: «Никто не будет сожалеть, если он уйдет в сборную Сербии. В России он уже себя скомпрометировал: плохо вел себя на скамейке, выкрикивал, показывал жесты»
12сегодня, 16:23
Трент частично тренировался в общей группе «Реала». Цель защитника – вернуться к класико
4сегодня, 16:12