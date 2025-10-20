Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)

Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Северной Америке.

Как сообщает телеграм-канала Sport Baza, полузащитнику «Локомотива » интересен вариант с переходом в МЛС .

Также подтверждается информация о том, что игрока не устроило предложение московского клуба о продлении контракта.

Баринов забил 2 гола и сделал 4 результативных паса в 12 матчах Мир РПЛ этого сезона. Его подробная статистика – здесь .