Ла Лига пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами

Ла Лига пригрозила профсоюзу футболистов правовыми мерами.

Напомним, Ассоциация футболистов Испании (AFE) инициировала акции протеста против проведения матча между «Барселоной» и «Вильярреалом » в Майами. Почти все матчи 9-го тура Ла Лиги начинались с того, что игроки стояли на месте около 15 секунд.

По информации El Partidazo de COPE, Ла Лига направила AFE письмо, в котором пригрозила принять «правовые меры» после того, как будет проведена «количественная оценка ущерба», возникшего в результате протеста игроков.