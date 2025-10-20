«Сьон» готов пригласить Мостового на стажировку. Александр отреагировал: «Уже в Швейцарии про меня говорят! Четыре года назад поехал бы, а сейчас увидишь цены – и лететь не хочешь»
«Из российских футболистов я бы лично хотел познакомиться с Александром Мостовым. Хотел пригласить его в «Сьон» еще тогда, когда он был игроком «Сельты». Тем более, он должен хорошо знать французский, потому что играл в «Страсбуре». Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер», – сказал Кристиан Константин.
Бывший игрок сборной России поблагодарил президента «Сьона» за приглашение.
«Ничего себе! Представляете, как бывает. Уже в Швейцарии про меня говорят. Хотя я не играл там, но против их команд и сборных играл, а меня до сих пор помнят, уважают и ценят. Это приятно и здорово, что люди из других стран знают. Хотя фамилию Мостовой во всей Европе знают и не просто так.
Если бы мне предложили стажировку четыре года назад, с удовольствием взял бы билет и поехал. А сейчас, чтобы взять билет, надо сойти с ума. Увидишь цены и даже лететь не хочешь. А так бы с удовольствием поехал в «Сьон». Швейцария мне всегда нравилась – красота, чистота и культура. Ясно, что немного скучновато, но все равно. Тем более, я много раз был в Швейцарии.
Огромное спасибо Константину. Если у меня появятся лишние деньги, буду ждать приглашения», – сказал Мостовой.