Евгений Плющенко: «Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем»

Евгений Плющенко рассказал о планах по расширению академии «Ангелы Плющенко».

– Будем строить здесь дальше гостиницу и реабилитационный центр, центр с кортами для падела, баскетбольной и мини-футбольной площадкой.

В уличную футбольную лигу заявили команду «Союз чемпионов» – Легков, Нагорный, Мостовой, я, другие чемпионы из разных видов спорта. Санек (сын Плющенко) занимается футболом, но он и учится хорошо, английский учит, испанский, пять классов закончил хорошо. Учиться надо. Арсений (младший сын) теннисом индивидуально занимается. Но мы и местных детей с улиц забираем и обучаем, в той же футбольной школе.

– Местные как на вас реагируют?

– Хорошо реагируют. Часть местных мы расселили – 31 участок выкупили, переместили, либо жилье новое купили, либо отдали деньги. Многие на арену приезжают – дети занимаются. Или, например, посмотри на лес – он был весь заросший, мы почистили, там лесенки появились, дорожки со щепой. Для спортсменов – ОФП, а местные приезжают, гуляют.

Здесь же было садоводство, в запущенном состоянии. Мы приводим в порядок, облагораживаем. Когда Владимир Владимирович Путин говорит, что нужно в селах и деревнях развивать спорт, мы берем под козырек и делаем.

Я вообще очень горжусь тем, чем мы с Яной занимаемся. Мы могли эти деньги вложить за границей, купить себе что-нибудь. Но я считаю, что все это надо развивать там, где ты живешь. Многие сейчас любят говорить, какие они патриоты. Я этому принципу следовал всегда, еще до сложившейся сейчас обстановки. И учитывая нынешнюю политическую ситуацию, про это надо не только говорить, но и делать, – сказал Плющенко .