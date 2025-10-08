  • Спортс
Михаил Дегтярев: «По итогам трех кварталов 2025-го 61,3% россиян регулярно занимаются спортом. Это подтверждает эффективность государственной политики»

Михаил Дегтярев заявил, что 61,3% россиян регулярно занимаются спортом.

«Продолжится реализация программы «Земский тренер», поддержка студенческого, корпоративного и адаптивного спорта, а также проектов по вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом.

По итогам трех кварталов 2025 года 61,3% россиян регулярно занимаются спортом при целевом показателе 59,8%. Кроме того, по данным социсследований ВНИИФК и Высшей школы экономики, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом в 2024 году составил 61,5%.

Это подтверждает эффективность государственной политики и последовательную работу спортивной отрасли на всех уровнях», – написал министр спорта, глава ОКР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
массовый спорт
ОКР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
