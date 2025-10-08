Мама Мбаппе: «У Килиана нет личной жизни вне поля, но он сам сделал этот выбор. Я спрашивала, не хочет ли он завести девушку. Он ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?»

Мама Килиана Мбаппе высказалась об отсутствии личной жизни у игрока.

«Ему гораздо комфортнее на поле, чем вне его. Кроме того, вне поля у него нет личной жизни, но он сам сделал этот выбор.

Я всегда отделяла его спортивную карьеру от того, каким человеком он становится. Вот чем он меня впечатляет: его способностью планировать сезон, умением правильно относиться к хорошим и плохим периодам.

Я через многое прошла. В прошлом году у нас с ним был разговор, когда дела шли не слишком хорошо. Я спросила его, не хочет ли он завести девушку. Он ответил: «Ты можешь представить женщину в таком бардаке?»

Он даже ездил по кольцевым дорогам на Peugeot 206, просто чтобы посмотреть, каково это. Он даже не может больше ходить по улице. Меня это огорчает», – сказала Файза Ламари.

