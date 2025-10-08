«Штаны Шакила О’Нила?» Модрич высмеял наряд Камавинга, в котором он приехал в сборную Франции
Лука Модрич посмеялся над одеждой Эдуардо Камавинга.
Полузащитник «Реала» выложил в соцсетях фото с приезда в сборную Франции на предстоящие матчи с Азербайджаном и Исландией в отборе ЧМ-2026.
В комментариях бывший партнер Камавинга по мадридскому клубу Лука Модрич пошутил над его внешним видом.
«Штаны Шакила О’Нила? 🤔» – написал хавбек «Милана».
Фото: instagram.com/camavinga
Бывший баскетболист НБА Шакил О’Нил имеет рост 216 см.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Эдуардо Камавинга
