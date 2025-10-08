  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)
70

Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)

Минспорту РФ предложили запретить иностранцам выступать в Фонбет Кубке России.

Такая идея была предложена главе ведомства Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, во время встречи с руководством Ассоциации спортивных комментаторов министру спорта предложили допускать в составы команд на Кубок страны только тех игроков, которые могут выступать за сборную России. Дегтярев отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано.

У Минспорта запланирован еще ряд подобных мероприятий, в том числе с участием футбольных ветеранов и тренеров. В ведомстве считают, что большинство россиян на его стороне – об этом свидетельствует собственная закрытая социология.

Ранее Дегтярев заявлял о планах введения в Мир РПЛ с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

Как вам дерби?18032 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
лимит на легионеров
logoFONBET Кубок России
logoСборная России по футболу
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаврилов за ужесточение лимита: «У нас играет хрен пойми кто, а не легионеры. Меньше надо привозить, лучше своих воспитывать и давать молодым шанс»
315 октября, 10:11
Бабаев об ужесточении лимита: «10+5 – чрезмерно. Я за эволюционный подход. Легионеры делают РПЛ и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых россиян»
253 октября, 15:54
Владимир Пономарев: «Давайте выкинем всех иностранцев к чертовой матери! Выходцы из какой-нибудь поганой африканской республики футбол-то не видели, только с дерева слезли и играют»
2833 октября, 14:29
Главные новости
Старт сезона НХЛ, Жорди Альба закончил карьеру, стычка Разина и Исакова, Хави отказал «Спартаку», Италия намерена добиться олимпийского перемирия и другие новости
5сегодня, 06:10
«Ощущение, что Шпилевский приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. С таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!» Радимов о тренере «Пари НН»
17сегодня, 05:49
Алексей Батраков: «Есть амбиции попробовать себя в Европе. Может, через полгода, может, через 2,5»
55сегодня, 04:57
Карпин о фразе Талалаева «ну и?»: «Контров у меня с ним нет. Даже радует, если это подкол»
48сегодня, 04:43
Мбаппе из-за ушиба голеностопа не тренировался два дня и может пропустить матч с Азербайджаном
12сегодня, 04:27
Защитник «Локомотива» Погостнов: «Хотели бы пройти без поражений до конца чемпионата. Борьба за титул? Надо побеждать в каждом матче»
18сегодня, 03:34
Консейсау возглавил «Аль-Иттихад» Бензема, контракт – до июня 2027-го (Фабрицио Романо)
6сегодня, 03:16
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
вчера, 22:00Тесты и игры
Зиркзе недоволен игровым временем и хочет уйти из «МЮ» в январе. Форвард отыграл всего 82 минуты в этом сезоне (Daily Mail)
44вчера, 21:59
«Зайнутдинов в центре защиты смотрится безобразно. В каждом матче привозить – это сложно. В прессинге с «Локо» ошибся, а позиционно ошибается постоянно». Радимов про игрока «Динамо»
21вчера, 21:54
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Глебова об интересе «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики»: «Не удивлен, но Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА»
110 минут назад
Роналду о сборной Португалии: «Цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на ЧМ. Что будет на чемпионате мира – посмотрим»
224 минуты назад
Ари о трансферах «Спартака» на 100 млн евро: «За такую сумму, если хорошо поработать, можно было подписать 8-10 хороших игроков и собрать сильную команду»
738 минут назад
Валерий Карпин: «Вызвать Смолова на прощальный матч из «БроукБойз»? Сомнительная история»
755 минут назад
Мостовой о Каннаваро во главе сборной Узбекистана: «Это просто фантастика и огромный плюс для страны! Выдающийся защитник, обладатель «Золотого мяча». За результат ругать никто не будет, хороший контракт»
8сегодня, 06:45
Думфрис о 25-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Вау, я финишировал выше Холанда!»
4сегодня, 06:10
Кирьяков считает, что Аленичев смог бы сменить Станковича: «Он и другие экс-игроки «Спартака» должны получить шанс. Семак показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне»
19сегодня, 05:33
Хавбек «Наполи» Лоботка выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы
1сегодня, 05:15
Умяров о 1-м вызове в сборную: «Не удивился, но обрадовался — долго этого ждал. Хочется прогрессировать еще больше, чтобы играть»
6сегодня, 04:08
У «Черноморца» финансовые проблемы. Если клуб не решит их до конца года, возможна потеря профессионального статуса («Чемпионат»)
8сегодня, 03:50