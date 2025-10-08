Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)

Минспорту РФ предложили запретить иностранцам выступать в Фонбет Кубке России.

Такая идея была предложена главе ведомства Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, во время встречи с руководством Ассоциации спортивных комментаторов министру спорта предложили допускать в составы команд на Кубок страны только тех игроков, которые могут выступать за сборную России. Дегтярев отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано.

У Минспорта запланирован еще ряд подобных мероприятий, в том числе с участием футбольных ветеранов и тренеров. В ведомстве считают, что большинство россиян на его стороне – об этом свидетельствует собственная закрытая социология.

Ранее Дегтярев заявлял о планах введения в Мир РПЛ с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».