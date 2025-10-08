24

Медведев впервые обыграл Тьена и третий раз в сезоне вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Он обыграл Лернера Тьена 7:6(6), 6:7(1), 6:4. В конце второго сета у Медведева были судороги.

Россиянин третий раз в сезоне вышел в 1/4 финала «Мастерса». Ранее он доходил до этой стадии в Индиан-Уэллс и Мадриде.

Медведев первый раз победил Тьена. В этом сезоне он уступал американцу дважды – на Australian Open и пятисотнике в Пекине.

За выход в полуфинал Медведев поборется с Алексом де Минауром.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoShanghai Rolex Masters
logoATP
logoЛернер Тьен
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). Медведев, де Минаур, Риндеркнеш, Джокович, Руне вышли в 1/4 финала, Музетти выбыл
116223 минуты назад
Ухань (WTA). Самсонова, Александрова, Соболенко, Швентек, Гауфф, Пегула, Паолини, Рыбакина вышли в 3-й круг, Андреева, Осака выбыли, Мухова снялась
21127 минут назад
ATP разрабатывает правила, регулирующие действия организаторов при жаре
243 минуты назад
«Они делают это специально – хотят, чтобы я проиграл!» Музетти снова пожаловался на кашель китайских болельщиков в матче с Оже-Альяссимом
7сегодня, 14:02
Тиафу снялся со всех оставшихся турниров в этом сезоне
2сегодня, 13:23
ITIA будет выдавать игрокам до 5 тысяч долларов на анализ загрязненных продуктов
сегодня, 13:08
Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд
сегодня, 12:33
Риндеркнеш о том, что он и его двоюродный брат Вашеро впервые вышли в 1/4 финала «Мастерса»: «Это плоды упорной работы, и мы оба это заслужили»
сегодня, 10:55
Пегула о том, что реализовала только 7-й матчбол во встрече с Батист в Ухане: «Даже не знаю, что сказать об этом матче»
1сегодня, 09:37
Де Минаур – третий игрок, одержавший 50 побед в этом сезоне
8сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото