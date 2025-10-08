Медведев впервые обыграл Тьена и третий раз в сезоне вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Он обыграл Лернера Тьена 7:6(6), 6:7(1), 6:4. В конце второго сета у Медведева были судороги.

Россиянин третий раз в сезоне вышел в 1/4 финала «Мастерса». Ранее он доходил до этой стадии в Индиан-Уэллс и Мадриде.

Медведев первый раз победил Тьена. В этом сезоне он уступал американцу дважды – на Australian Open и пятисотнике в Пекине.

За выход в полуфинал Медведев поборется с Алексом де Минауром .