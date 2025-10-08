СКА проиграл 5 матчей подряд, команда Ларионова – 7-я на Западе. У «Автомобилиста» 5 побед кряду
СКА потерпел 5 поражений подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларинова уступила «Автомобилисту» (1:2 ОТ) в выездной игре.
Таким образом, армейцы проиграли 5 матчей подряд. СКА на данный момент занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 13 очками после 13 игр.
«Автомобилист» одержал 5 побед кряду. Команда Николая Заварухина идет 2-й на Востоке, набрав 19 баллов в 14 встречах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
