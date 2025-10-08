  • Спортс
  • Дегтярев об ужесточении лимита: «Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение»
22

Дегтярев об ужесточении лимита: «Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение»

Михаил Дегтярев объяснил цель ужесточения лимита на легионеров.

Министр спорта России провел встречу с руководством Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК). Главной темой стали вопросы развития детско-юношеского футбола и воспитания игроков для национальной сборной.

«Годами звучит тезис – сначала развить академии, потом менять правила. Но без регулирующего участия государства клубы и частные школы сами к этому не придут. Сейчас мы на той стадии, когда хотим услышать аргументы сторон и запустить процесс изменений.

Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займется. Наша задача – запустить движение, а дальше решения должны принимать отраслевые сообщества», – сказал Дегтярев. 

Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Российской ассоциации спортивных комментаторов
лимит на легионеров
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
Министерство спорта России
