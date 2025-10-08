Медведев – судье после предупреждения за затяжку времени в матче с Тьеном: «Всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, он ни разу ничего не получил»

Даниил Медведев выразил недовольство предупреждением в матче с Лернером Тьеном.

Во втором сете у Медведева начались судороги. Перед подачей Тьена он долго не мог подготовиться к приему, и судья на вышке Мохамед Лайани вынес ему предупреждение за затяжку времени.

В перерыве между партиями Медведев обратился к судье: «Тебя не волнует, что всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов? Сегодня ты выдал мне предупреждение при первой возможности. Я играл с Рафой пять раз – и ни разу, когда я был готов подавать, он не был готов принимать. Он ни разу не получил предупреждения. Это просто бред».

Медведев не стал клиентом Тьена – хотя был в опасной близости