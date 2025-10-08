  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев – судье после предупреждения за затяжку времени в матче с Тьеном: «Всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, он ни разу ничего не получил»
30

Медведев – судье после предупреждения за затяжку времени в матче с Тьеном: «Всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, он ни разу ничего не получил»

Даниил Медведев выразил недовольство предупреждением в матче с Лернером Тьеном.

Во втором сете у Медведева начались судороги. Перед подачей Тьена он долго не мог подготовиться к приему, и судья на вышке Мохамед Лайани вынес ему предупреждение за затяжку времени.

В перерыве между партиями Медведев обратился к судье: «Тебя не волнует, что всю жизнь я на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов? Сегодня ты выдал мне предупреждение при первой возможности. Я играл с Рафой пять раз – и ни разу, когда я был готов подавать, он не был готов принимать. Он ни разу не получил предупреждения. Это просто бред».

Медведев не стал клиентом Тьена – хотя был в опасной близости

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoЛернер Тьен
logoДаниил Медведев
logoМохамед Лайани
logoсудьи
logoShanghai Rolex Masters
logoРафаэль Надаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Потапова о том, что Андреева материлась в игре с Зигемунд: «Как будто все тихони, и никто не ругается. Будьте проще!»
717 минут назад
Медведев о Тьене: «После Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался»
539 минут назад
Медведев впервые обыграл Тьена и третий раз в сезоне вышел в 1/4 финала «Мастерса»
53сегодня, 15:23
Шанхай (ATP). Медведев, де Минаур, Риндеркнеш, Джокович, Руне вышли в 1/4 финала, Музетти выбыл
1180сегодня, 15:22
Ухань (WTA). Самсонова, Александрова, Соболенко, Швентек, Гауфф, Пегула, Паолини, Рыбакина вышли в 3-й круг, Андреева, Осака выбыли, Мухова снялась
213сегодня, 15:18
ATP разрабатывает правила, регулирующие действия организаторов при жаре
2сегодня, 15:02
«Они делают это специально – хотят, чтобы я проиграл!» Музетти снова пожаловался на кашель китайских болельщиков в матче с Оже-Альяссимом
11сегодня, 14:02
Тиафу снялся со всех оставшихся турниров в этом сезоне
2сегодня, 13:23
ITIA будет выдавать игрокам до 5 тысяч долларов на анализ загрязненных продуктов
сегодня, 13:08
Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд
сегодня, 12:33
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото