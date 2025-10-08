  • Спортс
Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»

Петр Ян уверен, что лучше выступит в реванше с Мерабом Двалишвили.

«Думаю, что реванш с Двалишвили возможен в декабре, если у него нет травм. Он сам настаивает на этом. Если UFC все устраивает, то это реально.

Я ждал этого шанса, готов драться в декабре. Верю, что это будет отличный бой. У нас есть история. В прошлый раз я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий бой.

Если вы просто посмотрите на статистику нашего предыдущего боя, то увидите, что я использовал правую руку, может быть, три или четыре раза. Я не ею бить. Не мог использовать ее для защиты от борьбы. Это всего лишь факты. Посмотрите другие мои бои – это моя ведущая рука.

Я никогда не отказываюсь от боев и много раз дрался с травмами. Не могу сказать, что не жалею об этом, но теперь, по крайней мере, у меня есть возможность отыграться в реванше», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, Двалишвили после победы над Кори Сэндхагеном заявил о желании подраться в декабре с Яном. В марте Мераб победил Петра единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»

Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
