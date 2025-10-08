Экс-пилот «Ф-1» Маккарти: «Пиастри закатил истерику из-за вполне допустимого обгона со стороны Норриса»

Маккарти раскритиковал Пиастри за жалобы в Сингапуре.

Бывший гонщик «Формулы-1» Перри Маккарти считает, что поведение пилота «Макларена» Оскара Пиастри , который был недоволен напарником Ландо Норрисом на Гран-при Сингапура , не соответствует имиджу австралийца.

«На мой взгляд, Оскар закатил истерику, поскольку не знал в деталях, что случилось. Но это немного недостойно человека, который сражается за титул – поднимать такой шум из-за вполне допустимого обгона, на самом деле очень хорошего обгона со стороны Норриса.

Ландо – гонщик, там был просвет. Это его работа, работа любого пилота. Это совершенно инстинктивное действие. Если теряешь такую способность, можно паковать чемоданы и отправляться домой.

Подозреваю, Оскар жаловался, чтобы накопить своего рода аргументы будущих споров, когда что-то может пойти не так. Как бы то ни было, не считаю, что он оказал себе услугу с репутационной точки зрения. Ведь он считался хладнокровным и так далее, а Ландо – слабым с психологической точки зрения. Похоже, в Сингапуре все было совсем наоборот», – заявил эксперт.

