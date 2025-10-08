Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»

Вячеслав Фетисов считает, что лимит на легионеров должны принимать РПЛ или РФС.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

«Не понимаю, почему лимиты на легионеров устанавливает Министерство спорта . Есть же РПЛ, возможно, РФС , где есть профессиональное руководство, специалисты.

Они должны принимать решение о таких изменениях, такие права должны быть у лиги – это было бы справедливее», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

