Роналду получил награду Globo Prestígio за 22 года в сборной Португалии
Криштиану Роналду получил специальную награду за заслуги в сборной Португалии.
Во вторник на национальной арене в Оэйраше состоялась торжественная церемония вручения наград Portugal Football Globes, посвященная футболу, футзалу и пляжному футболу.
12 различных наград были присуждены игрокам, тренерам, клубам и национальным спортивным организациям.
40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые Роналду уже провел в португальской сборной. Форвард провел за национальную команду 223 матча и забил 141 гол. Он выиграл с Португалией Евро-2016, а также дважды победил в Лиге наций.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
