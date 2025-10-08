27

Глушенков – лучший игрок сентября в РПЛ. У хавбека «Зенита» 6 (5+1) очков в 3 матчах

Максим Глушенков признан лучшим игроком сентября в Мир РПЛ.

Полузащитник «Зенита» получил награду WINLINE игроку месяца, победив в голосовании болельщиков, легенд РПЛ и экспертов «Матч Премьер». 

Глушенков опередил Бителло («Динамо»), Манфреда Угальде («Спартак»), Эгаша Касинтуру («Ахмат») и Рустама Ятимова («Ростов»).

В сентябре Глушенков провел 3 матча за «Зенит», отличившись пятью голами и одной результативной передачей. Его статистику можно найти здесь

