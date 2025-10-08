Европарламент высказался в защиту европейского спорта и выразил обеспокоенность влиянием иностранного капитала

Европарламент хочет защитить европейский спорт.

Подавляющим большинством голосов была принята резолюция против избыточного влияния зарубежных организаций и последующего оттока капитала. Европарламент обратился к Еврокомисии и Евросовету с призывом разработать меры по защите спортивной культуры и институтов.

Органы Евросоюза хотят разработать общую модель европейского спорта, которая будет, в числе прочего, учитывать мнение атлетов и фанатов при принятии решений. Среди проблем называются управление, коррупция, допинг, подтасовка результатов матчей, сетевое пиратство, дискриминация и излишняя коммерциализация. Европарламент хочет решить вопросы с избыточным влиянием иностранного капитала, финансовым неравноправием и конкурентоспособностью, а также с проведением матчей за рубежом и доступностью спортсменов для соревнований на национальном уровне.

Движения законодательных и исполнительных органов Евросоюза происходят на фоне готовящейся экспансии НБА в Европу (ориентировочно в 2027 году). Евролига впервые провела «Финал четырех» в Абу-Даби и планирует повторить в 2027 и 2029 годах.