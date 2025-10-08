Медведев после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае: «###### в рот, сука! ######, #####, #####! ## твою мать, #####!»

Даниил Медведев эмоционально отреагировал на победу в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

Россиянин обыграл Лернера Тьена – 7:6(6), 6:7(1), 6:4.

По ходу матча Медведев испытывал судороги и говорил тренеру Томасу Юханссону : «Да он везде, Томас! Он везде! Я не знаю, что делать. Если он не ошибается, я проигрываю».

Реализовав матчбол, Медведев закричал в сторону тренерского бокса, затем пожал руку судье и сопернику и пошел в сторону своей скамейки.

По пути Даниил эмоционально высказался: «######, #####! ###### в рот, сука! ######, #####, #####! ## твою мать, #####! #####! ###### #####. Сука, #####!»

Медведев не стал клиентом Тьена – хотя был в опасной близости