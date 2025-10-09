Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ, забив трижды во 2-м периоде. Форвард «Вегаса» – первая звезда матча с «Лос-Анджелесом»

Павел Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ.

«Вегас » уступил «Лос-Анджелесу » (5:6 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ.

24-летний нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев стал первой звездой матча, забросив три шайбы в ворота соперника во втором периоде, а в двух голах он реализовал большинство.

Россиянин также нанес пять бросков по воротам при полезности «0» и игровом времени 20:14 (5:15 – в большинстве).

В прошлом сезоне Дорофеев стал лучшим снайпером «Вегаса», забив 35 голов в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .