Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ, забив трижды во 2-м периоде. Форвард «Вегаса» – первая звезда матча с «Лос-Анджелесом»
Павел Дорофеев сделал первый хет-трик сезона НХЛ.
«Вегас» уступил «Лос-Анджелесу» (5:6 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ.
24-летний нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев стал первой звездой матча, забросив три шайбы в ворота соперника во втором периоде, а в двух голах он реализовал большинство.
Россиянин также нанес пять бросков по воротам при полезности «0» и игровом времени 20:14 (5:15 – в большинстве).
В прошлом сезоне Дорофеев стал лучшим снайпером «Вегаса», забив 35 голов в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
