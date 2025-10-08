Михаил Дегтярев: «В проекте федерального бюджета на 2026-й расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей – на 9,6% больше, чем в текущем году»

Михаил Дегтярев рассказал о планируемых расходах бюджета на спорт в 2026 году.

«Выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Рассказал депутатам о структуре финансирования спорта и приоритетах отрасли на предстоящий бюджетный цикл. Бюджет сбалансирован, за что спасибо правительству России и Минфину в частности. Благодарю парламентариев за поддержку.

В проекте федерального бюджета на 2026 год расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей – на 9,6% больше, чем в текущем году. В 2027 году – 77,4 млрд, в 2028-м – 79,1 млрд. Финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» увеличено до 217 млрд рублей на трехлетний период – на 12% выше предыдущего цикла.

Размер финансирования вырос в целях реализации послания президента России Владимира Владимировича Путина за счет сокращения недофинансированности и резервов.

Средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры и поддержку регионов. За три года построим 80 капитальных и 111 модульных объектов, включая регионы Новороссии и Донбасса. Благодаря поправке, включенной в проект бюджета по инициативе депутатов еще в прошлом году, ежегодно на капремонт спортивных объектов в регионах будет выделяться 2 млрд рублей. В 2026 году планируется отремонтировать 57 объектов.

Особое внимание уделено привлечению внебюджетных инвестиций. В рамках инициативы «Бизнес-спринт» будет создано 734 современных спортивных площадки. Развитие проектов государственно-частного партнерства даст совокупный социально-экономический эффект около 60 млрд рублей», – написал министр спорта, глава ОКР.