  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 – в большинстве)
13

Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 – в большинстве)

Александр Овечкин не набрал очки в первом матче сезона НХЛ.

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (1:3) на домашнем льду в игре регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин остался без результативных действий при показателе полезности «минус 1».

Россиянин нанес три броска в створ ворот, выполнил два силовых приема и провел на льду 18:16 (6:22 – в большинстве, больше всех в команде).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Чинахов пропустит первый матч сезона «Коламбуса» по решению Эвасона. Форвард просил обмен в межсезонье
256 минут назад
Задоров сделал передачу при «плюс 2» против «Вашингтона». Защитник «Бостона» выполнил 3 блок-шота, 3 хита и сыграл 21:59
2сегодня, 02:35
«Вашингтон» проиграл первый матч в сезоне – 1:3 от «Бостона». Сваймен отразил 34 из 35 бросков, Пастрняк набрал 3 очка
5сегодня, 02:35
Демидов остался без очков в матче с «Торонто». Форвард «Монреаля» набрал «минус 1», 2 минуты штрафа и сыграл 13:21
сегодня, 02:30
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари», «Монреаль» уступил «Торонто»
176сегодня, 02:11Live
Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться сразу начать выигрывать»
19вчера, 21:28
Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о «Детройте». Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»
9вчера, 20:59
Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент»
3вчера, 20:42
«Вегас» и Айкел договорились о контракте на 108 млн долларов и 8 лет (TSN)
43вчера, 20:28
Козлов после 1:4 от «Динамо»: «Салавату» надо перестать стрелять себе в ногу, быть дисциплинированнее. Надеюсь, мы повзрослеем»
6вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
1вчера, 21:58
Сушинский о Голдобине вне заявки СКА: «Привезти его в Петербург – решение Ларинова. Сложно сказать. что произошло. Пока никакой игры не видно у команды»
4вчера, 21:45
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
1вчера, 21:35
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
вчера, 20:17
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
11вчера, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
2вчера, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
вчера, 18:27
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
вчера, 18:13
Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
вчера, 17:50
Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»
3вчера, 17:24