Овечкин не набрал очки в первом матче сезона с «Бостоном»: «минус 1», 3 броска и 18:16 на льду (6:22 – в большинстве)
Александр Овечкин не набрал очки в первом матче сезона НХЛ.
«Вашингтон» проиграл «Бостону» (1:3) на домашнем льду в игре регулярного чемпионата НХЛ.
40-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин остался без результативных действий при показателе полезности «минус 1».
Россиянин нанес три броска в створ ворот, выполнил два силовых приема и провел на льду 18:16 (6:22 – в большинстве, больше всех в команде).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
