17

Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде из-за организационных сложностей

Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде.

С 10 по 25 октября в Северной Америке пройдет серия этапов Кубка мира по плаванию. Первый этап пройдет в городе Кармел (США), второй – в Вестмонте (США), третий – в Торонто (Канада).

«Из-за логистических и организационных сложностей тренерским штабом и руководством федерации было принято решение, что спортсмены из сборной команды России не примут участия в этапах Кубка мира по плаванию, которые пройдут с 10 по 25 октября в Северной Америке», – сообщили в Федерации водных видов спорта России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
плавание
logoсборная России
logoсборная России жен
Федерация водных видов спорта России
Кубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США («Матч ТВ»)
211 сентября, 14:26
Мазепин о чемпионате мира-2025: «Словно глоток свежего воздуха для нас после стольких лет отсутствия. Все ребята – настоящие герои»
14 августа, 17:34
Сальников о чемпионате мира в Сингапуре: «Есть точка отсчета, будем двигаться к намеченной цели – Олимпиаде-2028»
14 августа, 12:17
Главные новости
Зампред Госдумы Жуков: «Лед в вопросе допуска россиян тронулся. Думаю, что близок глобальный допуск наших спортсменов»
54вчера, 18:20
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Сейчас нам не говорят, ищут ли Николая. Каждый день мысли только о сыне – и неизвестность»
6 октября, 12:29
Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Есть огромный шанс, что российские ватерполисты выступят на следующем чемпионате мира»
6 октября, 09:14
В Москве прошла презентация Евразийской ватерпольной лиги. В ней примут участие команды из России, Беларуси и Казахстана
4 октября, 16:39
МОК в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР
2528 сентября, 11:46
Минспорт Украины выразил недовольство из-за восстановления статуса Паралимпийского комитета России
11828 сентября, 08:33
Россияне стали лучшими в медальном зачете чемпионата мира по параплаванию
28 сентября, 08:24
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2026 года пройдет в Пекине
26 сентября, 13:41
Евгений Шаронов покинул пост вице-президента ФВВСР по водному поло
26 сентября, 09:58
Призер чемпионата мира по плаванию Мариус Куш выступит на «Играх на стероидах»
26 сентября, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23