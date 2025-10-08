Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде из-за организационных сложностей

Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде.

С 10 по 25 октября в Северной Америке пройдет серия этапов Кубка мира по плаванию. Первый этап пройдет в городе Кармел (США), второй – в Вестмонте (США), третий – в Торонто (Канада).

«Из-за логистических и организационных сложностей тренерским штабом и руководством федерации было принято решение, что спортсмены из сборной команды России не примут участия в этапах Кубка мира по плаванию, которые пройдут с 10 по 25 октября в Северной Америке», – сообщили в Федерации водных видов спорта России.