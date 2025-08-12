«Зенит» держал 22-ю крупную победу в Кубке России. Больше только у «Спартака» – 23
«Зенит» приблизился к «Спартаку» по крупным победам в Кубке России.
«Зенит» дома крупно обыграл «Рубин» (3:0) в рамках 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Клуб из Санкт-Петербурга одержал 22-ю крупную победу в турнире. Больше только у «Спартака» – 23.
Также «Зенит» одержал 4-ю сухую домашнюю победу подряд в Кубке – это новый клубный рекорд. Кроме того, у команды тренера Сергея 7-я подряд домашняя победа в турнире.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
