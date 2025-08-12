Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ: «Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»

Александр Жуков поддерживает ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

«Мы видим, что есть хорошие примеры, когда российские воспитанники хорошо себя проявляют. Когда играют восемь легионеров и трое русских, а результаты хуже, чем у сторонников другой идеологии, то напрашивается вывод о сокращении иностранцев на поле.

Они не дают возможности нашим талантливым россиянам играть в основе. Разве пять легионеров на поле это жесткий лимит? В КХЛ в заявке команды может быть не более пяти иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея? Я считаю, что пять легионеров – это не жестко.

Но я бы сделал упор на качество иностранцев, а не на их количество. И тратить такие большие деньги на легионеров, по меньшей мере, не рационально», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик «Спартака » Александр Жуков.