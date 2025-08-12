  • Спортс
  • Мостовой не примет предложение возглавить «Спартак»: «Даже не буду рассматривать после того, как мне отменили стажировку. Было неприятно, тем более я лежал в больнице»
Мостовой не примет предложение возглавить «Спартак»: «Даже не буду рассматривать после того, как мне отменили стажировку. Было неприятно, тем более я лежал в больнице»

Александр Мостовой заявил, что не будет рассматривать предложение от «Спартака».

«Я буду удивлен. Но что на меня выходить? Если в рамках нашего обучения мне отменили стажировку... Все команды были за, а «Спартак» против.

Поэтому даже не буду это рассматривать после того, что произошло. Это было неприятно. Тем более в том случае, когда я лежал в больнице», – ответил бывший полузащитник «Спартака» на вопрос о том, как он отреагирует на предложение стать тренером красно-белых.

В ноябре 2024 года Мостовой во время обучения на тренера прошел стажировку в «Динамо» – после того, как получил отказ от «Спартака».  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
