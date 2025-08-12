  • Спортс
21

Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Андреева, Дзепка, Стрельцова, Петрова, Плескачева представят короткие программы

Базылюк, Андреева, Дзепка покажут короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Девушки

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени (12 августа), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участницы

Елизавета Андреева

Маргарита Базылюк

Алена Принева

Екатерина Стоцкая

Виктория Стрельцова

Лидия Плескачева

Анна Ляшенко

Дина Хуснутдинова

София Сарновская

София Дзепка

Агата Петрова

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта станет известен позднее.

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
