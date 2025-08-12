Фанаты «Спартака» скандировали «Снимайте майки!» после поражения команды от «Махачкалы»

Болельщики «Спартака» недовольны выступлениями команды.

Сегодня красно-белые по пенальти уступили «Динамо » Махачкала в FONBET Кубке России.

После игры в адрес футболистов, оставшихся на поле, фанаты скандировали: «Снимайте майки!»

2 победы в 6 матчах – худший старт сезона у «Спартака» с 2021 года