27

Фанаты «Спартака» скандировали «Снимайте майки!» после поражения команды от «Махачкалы»

Болельщики «Спартака» недовольны выступлениями команды.

Сегодня красно-белые по пенальти уступили «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.

После игры в адрес футболистов, оставшихся на поле, фанаты скандировали: «Снимайте майки!»

2 победы в 6 матчах – худший старт сезона у «Спартака» с 2021 года

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»
