Фанаты «Спартака» скандировали «Снимайте майки!» после поражения команды от «Махачкалы»
Болельщики «Спартака» недовольны выступлениями команды.
Сегодня красно-белые по пенальти уступили «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.
После игры в адрес футболистов, оставшихся на поле, фанаты скандировали: «Снимайте майки!»
2 победы в 6 матчах – худший старт сезона у «Спартака» с 2021 года
