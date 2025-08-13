«Фенербахче» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Кайрат» – с «Селтиком», «Карабах» – с «Ференцварошем», «Рейнджерс» – с «Брюгге». Матчи пройдут 19/20 и 26/27 августа
Определились все участники последнего отборочного этапа Лиги чемпионов.
Первые матчи плей-офф пройдут 19 и 20 августа, ответные – 26 и 27 августа.
Путь чемпионов
«Ференцварош» – «Карабах»
«Црвена Звезда» – «Пафос»
«Буде-Глимт» – «Штурм»
«Селтик» – «Кайрат»
«Базель» – «Копенгаген»
Путь представителей лиг
«Фенербахче» – «Бенфика»
«Рейнджерс» – «Брюгге»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
