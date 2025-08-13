  • Спортс
  • «Фенербахче» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Кайрат» – с «Селтиком», «Карабах» – с «Ференцварошем», «Рейнджерс» – с «Брюгге». Матчи пройдут 19/20 и 26/27 августа
«Фенербахче» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф квалификации ЛЧ, «Кайрат» – с «Селтиком», «Карабах» – с «Ференцварошем», «Рейнджерс» – с «Брюгге». Матчи пройдут 19/20 и 26/27 августа

Определились все участники последнего отборочного этапа Лиги чемпионов.

Первые матчи плей-офф пройдут 19 и 20 августа, ответные – 26 и 27 августа.

Путь чемпионов

«Ференцварош» – «Карабах»

«Црвена Звезда» – «Пафос»

«Буде-Глимт» – «Штурм»

«Селтик» – «Кайрат»

«Базель» – «Копенгаген»

Путь представителей лиг

«Фенербахче» – «Бенфика»

«Рейнджерс» – «Брюгге»

