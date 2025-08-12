Дзофф о претензиях к игре Доннаруммы ногами: «Это отговорки, главное – умение отбивать мяч. Победа «ПСЖ» в ЛЧ – во многом заслуга Джанлуиджи. Не понимаю, что происходит»

Дино Дзофф недоумевает в связи с решением «ПСЖ» продать Джанлуиджи Доннарумму.

«Я не понимаю, что могло случиться, тем более что он вносил первоклассный вклад. Ситуация неясная, непонятно, почему принято такое серьезное решение, ведь то, что «ПСЖ » выиграл Лигу чемпионов, это во многом его заслуга.

Конечно, я удивлен. Возможно, дело в контракте или продлении, но у меня нет конкретной информации», – отметил экс-голкипер сборной Италии.

Дзофф считает, что претензии к игре Доннаруммы ногами вряд ли могли стать решающим фактором в сложившейся ситуации: «Не думаю, это отговорки. Если вратарь хорошо играет ногами – это плюс, но главное – это умение отбивать мяч.

Насколько я видел, Доннарумма выиграл Лигу чемпионов и внес огромный вклад. Большего и не скажешь», – отметил 83-летний специалист в разговоре с ANSA.