  Дзофф о претензиях к игре Доннаруммы ногами: «Это отговорки, главное – умение отбивать мяч. Победа «ПСЖ» в ЛЧ – во многом заслуга Джанлуиджи. Не понимаю, что происходит»
Дзофф о претензиях к игре Доннаруммы ногами: «Это отговорки, главное – умение отбивать мяч. Победа «ПСЖ» в ЛЧ – во многом заслуга Джанлуиджи. Не понимаю, что происходит»

Дино Дзофф недоумевает в связи с решением «ПСЖ» продать Джанлуиджи Доннарумму.

«Я не понимаю, что могло случиться, тем более что он вносил первоклассный вклад. Ситуация неясная, непонятно, почему принято такое серьезное решение, ведь то, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, это во многом его заслуга.

Конечно, я удивлен. Возможно, дело в контракте или продлении, но у меня нет конкретной информации», – отметил экс-голкипер сборной Италии.

Дзофф считает, что претензии к игре Доннаруммы ногами вряд ли могли стать решающим фактором в сложившейся ситуации: «Не думаю, это отговорки. Если вратарь хорошо играет ногами – это плюс, но главное – это умение отбивать мяч.

Насколько я видел, Доннарумма выиграл Лигу чемпионов и внес огромный вклад. Большего и не скажешь», – отметил 83-летний специалист в разговоре с ANSA.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДино Дзофф
